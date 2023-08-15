تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل المرحلة الثانية والأماكن الشاغرة بالكليات

كشف أحمد أبو ضيف، المتخصص في ملف التعليم العالي والجامعات، تفاصيل انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد.

وقال أحمد أبو ضيف خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة دي إم سي، إن الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألف و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%..

وذكر "أبو ضيف" أن إجمالي طلاب المرحلة الثانية، وصل لـ 350 ألف و133 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 100 ألف طالب عن العام الماضي، في نفس المرحلة، بما يشكل ضغط لطلاب الشعبة الأدبية.

وعن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية، قال إن بالنسبة للشعبة العلمية، يوجد أماكن 4 آلاف مكان شاغر بكليات الطب البيطري، والتمريض والمعاهد الفنية الصحية والتمريض، بجانب كليات القطاع النظري سواء في سياسة واقتصاد أو إعلام أو ألسن وعلوم سياسية وتجارة وتربية وحقوق، بجانب بعض التخصصات في الجامعات التكنولوجية.

اختلاف نظرة أولياء الأمور

وأضاف أن إقبال الطلاب لم يكن كثيفًا في اليوم الأول، مضيفًا أن نظرة الأسر المصرية للكليات اختلفت عما كان سابقًا في ظل الجمهورية الجديدة والانفتاح على كافة التخصصات المختلفة، وتوجه الطلاب للجامعات الأهلية للالتحاق بتخصصات جديدة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وكليات المستقبل.