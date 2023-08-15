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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 100 طن مادة خام عصير دون بيانات بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية بأشراف ورئاسة السيد دايرة  وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع العقيد خالد دويدار مدير مباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية حملة تمونية مكبرة  وبرئاسة شيماء الهندى رئيس قسم البيوع التجارية بالمديرية وعضوية لهام سامى و دكتورايمان عماد الدين من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ووليد محمد مفتش الأغذية ناحية مركز اجا وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة تابع لشركة عصير وأثناء التفتيش تم ضبط  ٥٠٠ برميل زنه البرميل الواحد ٢٠٠ كيلو جرام بإجمالي  ١٠٠ طن مادة خام لعصير الجوافة غير مدون عليه أى بيانات مخالفا بذلك للقانون  ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش التجارى وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. 

 كما تم سحب عينة منها لارسالها للتحليل المعملى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة ومراقبة مديرية تموين الدقهلية  للأسواق للاطمئنان على صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الدقهلية الجهات المختصة بالدقهلية مباحث تموين مباحث تموين الدقهلية مديرية التموين بالدقهلية

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