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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصدير التوت الأزرق بـ 400 جنيها للكيلو.. جولة في الصوب بقاعدة محمد نجيب

قاعد نجيب
قاعد نجيب

استعرضت كاميرا «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسي على شاشة قناة صدى البلد، جولة حصرية داخل مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

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توفر مليارا و400 مليون جنيه| تعرف على أهمية صوبة تقاوي البطاطس في قاعدة نجيب

وقال مراسل برنامج على مسئوليتي: «موجودين في صوبة إحدى الشركات الهولندية، والتي تتخصص في زراعة الطماطم المتسلقة الشيري والهولندية، والتي بدأت بـ42 صوبة والتصدير للدول الأوروبية، وهناك مساعي لزيادة الزراعات والصوب الفترة المقبلة.

وتابع: الفترة الماضية لم يتم رفض أي شحنة مصدرة للدول الأوروبية، لأي منتج من الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، وهذا يدل على حسن سمعة مصر في التجهيز والتصدير للمنتجات الزراعية كافة خلال الفترة الماضية، تصدير التوت الأزرق بـ 400 جنيها للكيلوز

ومن صوبة إنتاج تقاوي البطاطس، استكمل: «الصوب الرزاعية بقاعدة محمد نجيب توفر على الدولة 1.4 مليار جنيه سنويًا، من خلال استيراد تقاوي البطاطس».

 

 

نجيب محمد نجيب أحمد موسى الصوب الزراعية مشروع الصوب الزراعية

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