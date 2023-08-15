تصدير التوت الأزرق بـ 400 جنيها للكيلو.. جولة في الصوب بقاعدة محمد نجيب

استعرضت كاميرا «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسي على شاشة قناة صدى البلد، جولة حصرية داخل مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

وقال مراسل برنامج على مسئوليتي: «موجودين في صوبة إحدى الشركات الهولندية، والتي تتخصص في زراعة الطماطم المتسلقة الشيري والهولندية، والتي بدأت بـ42 صوبة والتصدير للدول الأوروبية، وهناك مساعي لزيادة الزراعات والصوب الفترة المقبلة.

وتابع: الفترة الماضية لم يتم رفض أي شحنة مصدرة للدول الأوروبية، لأي منتج من الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، وهذا يدل على حسن سمعة مصر في التجهيز والتصدير للمنتجات الزراعية كافة خلال الفترة الماضية، تصدير التوت الأزرق بـ 400 جنيها للكيلوز

ومن صوبة إنتاج تقاوي البطاطس، استكمل: «الصوب الرزاعية بقاعدة محمد نجيب توفر على الدولة 1.4 مليار جنيه سنويًا، من خلال استيراد تقاوي البطاطس».