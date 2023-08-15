عبادة سرحان: انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية تشجيعا لها

قال الدكتور عبادة سرحان عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و 75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



وأضاف سرحان، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، أن المؤشرات تعتمد على عدد الناجحين وأماكن الإتاحة ونوعية التعليم، واللجان تجتمع وتقرر الحد الأدنى، مشيرًا إلى أن "انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية يأتي تشجيعًا لها.. مجلس الجامعات الخاصة قرر منحها فرصة أكبر لقبول الطلاب".

وفيما يتعلق بالمصروفات في الجامعات الخاصة، قال الدكتور عبادة سرحان عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه يتم إخطار الطلاب قبل عملية القبول بكافة تفاصيل المصروفات، سواء ثباتها أو زيادتها السنوية، مستطردًا:"عملية قبول الطلاب بالجامعات الخاصة تتضمن قواعد معروفة، ولكن الطالب يجب أن يكون على معرفة بهذه التفاصيل ونسبة الزيادة، وفقًا لمعدلات التضخم، وبالتالي الطالب يكون على علم بذلك من البداية.. والزيادات معقولة من 5 لـ 10%".