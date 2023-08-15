ضياء رشوان: 13 لجنة انعقدت بالحوار الوطني ناقشت عشرات الموضوعات

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن 13 لجنة انعقدت من 19 لجنة خاصة، وناقشت عشرات الموضوعات، كل لجنة تناقش قضية أو اثنتين أو أكثر.

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على سبيل المثال، لجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية ناقشت قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والإشراف القضائي على الانتخابات، عدد أعضاء المجلسين، التفرغ لعضوية المجلسين.

وذكر أن مقرر كل لجنة يجمع الآراء من الجلسات العامة، وإذا كان هناك اختلاف كبير تعقد جلسات جديدة، حتى تتبلور الآراء حول عدد قليل من المقترحات، أو يكون هناك اتفاق ويرفع هذا الاتفاق لرئيس الجمهورية.