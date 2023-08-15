الإسماعيلي يعلن انتقال لاعبه باهر المحمدي للمصري البورسعيدي

أعلنت اللجنة الثلاثية بالنادي الإسماعيلي، أن اللاعب باهر المحمدي مدافع الفريق، قام بتفعيل بند الشرط الجزائي بعقده، وأتمم انتقاله رسميا لنادي المصري البورسعيدي.

وأكد النادي الإسماعيلي -في بيان مساء اليوم الثلاثاء- أن انتقال المحمدي يأتي بعد أن قام اللاعب بالتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى النادي الإسماعيلي، ليرحل اللاعب إلى ناديه الجديد رسميا بعد تسلم النادي لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده مع النادي الإسماعيلي.

وخاض باهر المحمدي 165 مباراة مع الإسماعيلي، سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 4 آخرين.