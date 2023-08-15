بعد رئاسة CBC.. بشير حسن: هدفنا الإضافة والريادة والتواجد بكل محافظات مصر

أكد بشير حسن رئيس قناة "CBC" العامة، على قوة وريادة الإعلام المصري، مضيفًا أنه لم يتوقع يومًا ما، ولم يخطر بباله، الانضمام للشركة المتحدة، ولكن حينما جاء خبر رئاسته للقناة، وجد نفسه في حالة مختلفة تمامًا .

وشدد خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، على أن قناة CBC لها خصوصيتها وشخصيتها وهي قناة كبيرة ولها جمهورها عبر السنوات الطويلة، والأمر الهام يتوقف على الإضافة الجديدة، والتفكير فيما يليق بالمرحلة وجمهورية مصر العربية التي اخترعت الإعلام، وسبل عودة مصر لريادتها الإعلامية.

رئيس قناة CBC

كما أكد بشير حسن رئيس قناة "CBC" العامة، أن كاميرات CBC ستتواجد في كل مكان بمحافظات مصر.