القبض على سائق أتوبيس نقل عام يسير بسرعة زائدة ويُخرج قدمه من الشباك|شاهد

‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق أتوبيس نقل عام يسير بسرعة زائدة بطريق القاهرة الإسماعيلية.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى مُتضمناً قيام سائق أتوبيس نقل عام بالسير بسرعة زائدة ووضع قدمه اليسرى بجوار النافذة المجاورة له مُعرضاً حياة المواطنين للخطر ، وذلك حال سيره بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

70514FBF-C43D-48F9-97A9-15F9716A4D47