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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من أوسوريو بشأن نجم الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر الإبقاء على خدمات عمرو السيسي لاعب وسط الفريق بالموسم الجديد.

أمير هشام: أوسوريو يقرر بقاء عمرو السيسي في الزمالك

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدير الفني بعد انتهاء البطولة العربية، قرّر الاحتفاظ بخدمات اللاعب، خاصةً أن هناك أزمة في القيد، وبالتالي لن يكون قادرًا على تعويضه".

يذكر أن عمرو السيسي قد انتقل إلى الزمالك في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف فريق طلائع الجيش.

الزمالك نادي الزمالك عمرو السيسي كارلوس أوسوريو أمير هشام

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