إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين باشتباه تسمم غذائي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، تحت إشراف الدكتور وائل أبوالمجد، مدير عام المستشفى.



وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بإحدى قرى مركز الرياض، مصابين باشتباه تسمم غذائي، وجرى تقديم الإسعافات لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتبين أن المصابين هم نادية. م. ع 35 سنة، علاء. ع. إ 40 سنة، وعبده. ع . إ 6 سنوات، محمد.ع . إ 8 سنوات، وشيماء. ع. إ 10 سنوات، وجميعهم مقيمون بإحدى قرى مركز الرياض، وحالتهم الطبية مستقرة.