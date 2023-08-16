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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين باشتباه تسمم غذائي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، تحت إشراف الدكتور وائل أبوالمجد، مدير عام المستشفى.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بإحدى قرى مركز الرياض، مصابين باشتباه تسمم غذائي، وجرى تقديم الإسعافات لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتبين أن المصابين هم نادية. م. ع 35 سنة، علاء. ع. إ 40 سنة، وعبده. ع . إ 6 سنوات، محمد.ع . إ 8 سنوات، وشيماء. ع. إ 10 سنوات، وجميعهم مقيمون بإحدى قرى مركز الرياض، وحالتهم الطبية مستقرة.

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