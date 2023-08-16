ضبط 10 كيلو حشيش وهيروين بحوزة 12 متهماً في كفر الشيخ

شنت مديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة؛ استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 12 قضية مخدرات، بإجمالي 6 كيلو جرامات، و300 جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو جرامات و400 جرام من مخدر الهيروين، بحوزة 12 متهماً، من بينهم 4 من ذوي المعلومات الجنائية.



كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، من تنفيذ 3400 حكم، منها حكما جنايات، و1700 حبس جزئي، 150 حكماً «حبس مستأنف»، 1363 حكماً «غرامات جزئية»، 25 حكماً «غرامات مستأنفة»، و160 حكماً «مخالفات».