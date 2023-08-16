بعروض فنية متنوعة لـ قنا والغربية|«ثقافة العريش» يواصل احتفالات ليالي صيف بلدنا

واصل فرع ثقافة العريش، محافظة شمال سيناء، احتفالات ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حيث أبدعت فرقة قنا للفنون الشعبية بعروض فنية متنوعة و غناء فردى لمدرب ومدير الفرقة الفنان احمد فؤاد، و قائد الاوركسترا ، الفنان عبدالفتاح الشريف، موسيقى والحان. الفنان. ايهاب القطوعى، منها تابلوة زراعة قصب السكر، التنورة، الفرح القناوى..



تابلوة فلاحي :



كما قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية فقرات رائعة منها، فقرة تابلوة فلاحى قطن بلدنا، فقرة ذكر ، فقرة التنورة، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين، بمسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء بحضور مدير الادارة الفنية لفرع ثقافة الغربية، وائل شاهين مدرب الفريق كابتن رامى جوهر، قائد الاوركسترا محمد العربى، وبحضور أشرف المشرحانى مدير عام الفرع وجميع الزملاء وجمهور غفير من ابناء شمال سيناء.



يشرف على تنظيم الفعاليات الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله .. حيث تنفذ الفعاليات بفرع ثقافة شمال سيناء ، و تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ على ارض محافظة شمال سيناء.