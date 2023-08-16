بيونج يانج تلتزم الصمت بشأن وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، بأن جارتها كوريا الشمالية لم تُظهر أي رد فعل يُذكر بشأن نعي وفاة والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، على النقيض في حالة وفاة والدة الرئيس السابق مون جيه-إن.

ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية أي تعليق على وفاة والد الرئيس يون، يون كي-جونج الأستاذ الفخري بجامعة يونسي الذي توفى أمس الثلاثاء، حيث من المرجح أنها ستلتزم بالصمت في الأيام المقبلة أيضا.

وهذه المرة الثانية التي توفي فيها أحد والدي رئيس كوري أثناء ولايته، حيث أرسلت كوريا الشمالية خطاب التعزية في وفاة والدة الرئيس السابق مون جيه-إن.

وكانت التعزية في خطاب خطي باسم الزعيم كيم جونج أون في اليوم التالي من وفاة كانج هان-أوك والدة الرئيس السابق مون بتاريخ 29 من أكتوبر عام 2019م.

وفي وقتها كانت العلاقات بين الكوريتين ليست جيدة بسبب انتهاء لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي في هانوي بدون نتيجة مثمرة، غير أنها أرسلت التعزية تقديرا للعلاقة الشخصية التي نمت بين كيم ومون من خلال 3 لقاءات القمة بينهما .

غير أن الرئيس يون لم يقابل كيم وجها للوجه، كما أن العلاقات المشتركة بين الكوريتين فاترة للغاية دون مقارنة بما كانت عليه وقتها، فيرى معظم المراقبين أن إمكانية تقديم كوريا الشمالية التعزية ضئيلة.