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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستمر 4 أيام|قرى الحسنة بشمال سيناء تستعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

لقاءات للتجهيزات
لقاءات للتجهيزات لحملة التطعيم ضد شلل الاطفال

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،  محافظة  شمال سيناء ،  بديوان عام المجلس ،  وفدًا من وزارة الصحة،  وذلك للتنسيق لتنفيذ قافلة طبية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرى وتجمعات مركز الحسنة ، وذلك من سن يوم حتى سن عشر سنوات . 

حيث من المقرر تنفيذها  الأحد 20 أغسطس الجاري،  ولمدة أربعة أيام، لتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة  ، بناء على توجيهات وزارة الصحة، واللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وتحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بسيناء. 

 

وضم الوفد كلا من: مجدى درويش مشرف من وزارة الصحة ، واللواء صلاح الدين عبد المبدى مشرف من وزارة الصحة.، وكل من محمد سلامة اسماعيل ، ومحمد محمد نبيل مراقب أول اوبئة وتطعيمات الإدارة الصحية بالحسنة، و صلاح عبد الخالق - مشرف مكافحة الصحة بالإدارة  ،واحمد عبد الرحمن اسماعيل - مراقب اوبئة وتطعيمات،   واحمد شعبان عكاشة  مراقب اوبئة وتطعيمات .

 

التطعيم مجاني:

 

أكد أعضاء ،  أن التطعيم مجانى  ومتوفر بجميع الوحدات الصحية كما أنه سيتم تشكيل فرق متنقلة إلى المنازل في جميع التوابع والقري .

وأكد اعضاء الوفد على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى عشر سنوات ..حيث تقوم الوزارة بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض ، وايضا  لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.


وقال رئيس مدينة الحسنة، أنه تم   مخاطبة  الإدارة الصحية  بالحسنة لتنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة  .

 

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أوقاف شمال سيناء تشارك في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الحسنة التطعيم حملة قرى شلل الاطفال

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