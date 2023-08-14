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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تشارك في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

التحضير للإعلام
التحضير للإعلام عن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة بمحافظة  شمال سيناء ، استعداداتها للحملة المحدودة  ضد شلل الأطفال، والمقرر تنفيذها بالمحافظة ٢٠ اغسطس  الجارى ولمدة ٤ايام، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء،  وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي. 


 

وأكد  الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة  التثقيف والإعلام الصحي، مشاركة مديرية أوقاف شمال سيناء فى الإعلام عن الحملة بالمساجد  أثناء خطبة الجمعة القادمة ، لحث المواطنين على تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى ١٠ سنوات. 

 جاء ذلك في  اجتماع وفد من وزارة الصحة والسكان المصرية ،  مع فضيلة الشيخ  محمود مرزوق  مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء للتنسيق للتعاون فى دعم الحملة  ، وقد ضم الدكتور محمد قابيل وزارة الصحة   والدكتوره اميره خلوصي مدير الترصد بمديرية الصحة،  ومحمد أمين أخصائي الصحة العامة وزارة الصحة، وعصام عبد الفتاح  مسؤل الترصد بمديرية الصحة.

 

٦ مساجد كبرى:

 

وقال الدكتور حاسم حمدى، إن مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف شمال سيناء،  وافق على المشاركة ب ٦ مساجد كبرى داخل مدينة العريش للإعلام عن الحملة أثناء العمل بالحملة ، لافتا إلى اتخاذ شعار «نطعم كلنا نحمي نفسنا - اتأكد من تطعيم طفلك ضد مرض شلل الأطفال » فى التوعية من خلال فرق التثقيف الصحى بالمحافظة.


من جانبه أعرب فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام عن امتنانه وشكره وتقديره الي مدير عام مديرية الأوقاف،   على حسن وحفاوة الاستقبال،  مشيداا بدور مديرية  أوقاف شمال سيناء فى دعم الحملات القومية و َالانشطة الثقافية بالمحافظة.

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انطلاق ندوات الأسبوع الدعوى التثقيفي بمساجد الأوقاف بمدن شمال سيناء

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