لجنة تدريب لمديري إدارات الوحدة المحلية بسفاجا على تطوير منظومة خدمة المواطنين

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية، المشكلة من ‏العميد مهندس سامح محمد زكريا (مدير المشروع) والأستاذ أحمد عاطف أبو العزم رئيس قسم التدريب.

أوضح رئيس المدينة أن إن هدف الزيارة عقد اجتماع مع مديري الإدارات المختلفة سفاجا ومدير المركز التكنولوجي ومشرفي النظام لعرض التحديثات التي تمت على المنظومة.

‏رافق اللجنة المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية بديوان المحافظة، والأستاذة ضيه علي مدير المركز التكنولوجي بسفاجا، خلال جولته اللجنة للمرور علي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية مثل، الإدارة الهندسية بجميع أقسامها، الأملاك، الشؤون القانونية، مشروع المواقف، تنمية الموارد، الحسابات، الإيرادات والإسكان، الحجز الإداري، المجالس، الأرشيف، والتخطيط وذلك بهدف متابعة العمل على المنظومة ومناقشة الملاحظات إن وجدت وعرض التحديثات كمْ تم عرض إنجازات الخاصة بالمركز التكنولوجي وباقي الإدارات من قبل اللجنة القادمة من الوزارة وأهم التقارير (تقارير دعم متخذي القرار).

أكد شعبان أن اللجنة تسعي إلي رفع كفاءة المركز التكنولوجي والإدارات من خلال تنظيم دورة تدريبية وتوفير مدرب من الوزارة لرفع الكفاءة بجانب الدورة الفعالة والقائمة الآن بالديوان العام حيث تستمر إعمال اللجنة لمدة يومين.