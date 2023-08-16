عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة تدريب لمديري إدارات الوحدة المحلية بسفاجا على تطوير منظومة خدمة المواطنين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية، المشكلة من ‏العميد مهندس سامح محمد زكريا (مدير المشروع) والأستاذ أحمد عاطف أبو العزم رئيس قسم التدريب.
أوضح رئيس المدينة أن إن هدف الزيارة عقد اجتماع مع مديري الإدارات المختلفة سفاجا ومدير المركز التكنولوجي ومشرفي النظام لعرض التحديثات التي تمت على المنظومة.

‏رافق اللجنة المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية بديوان المحافظة، والأستاذة ضيه علي مدير المركز التكنولوجي بسفاجا، خلال جولته اللجنة للمرور علي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية مثل، الإدارة الهندسية بجميع أقسامها، الأملاك، الشؤون القانونية، مشروع المواقف، تنمية الموارد، الحسابات، الإيرادات والإسكان، الحجز الإداري، المجالس، الأرشيف، والتخطيط وذلك بهدف متابعة العمل على المنظومة ومناقشة الملاحظات إن وجدت وعرض التحديثات كمْ تم عرض إنجازات الخاصة بالمركز التكنولوجي وباقي الإدارات من قبل اللجنة القادمة من الوزارة وأهم التقارير (تقارير دعم متخذي القرار).

أكد شعبان أن اللجنة تسعي إلي رفع كفاءة المركز التكنولوجي والإدارات من خلال تنظيم دورة تدريبية وتوفير مدرب من الوزارة لرفع الكفاءة بجانب الدورة الفعالة والقائمة الآن بالديوان العام حيث تستمر إعمال اللجنة لمدة يومين.

الإدارات المختلفة الشؤون القانونية المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجي الوحده المحلية تطوير منظومة خدمة المواطنين رئيس مدينة سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

جوازة كل 34 ثانية.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد المواليد في القاهرة والجيزة

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ