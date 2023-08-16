ويك إند مميز وحفلات عالمية ترضي كل الأذواق بمهرجان العلمين

‏قالت الإعلامية داليا أيمن، إن من الأمور المميزة في مهرجان العلمين الجديدة هو التواجد القوي للمطربين والفنانين اللبنانيين، وأن المهرجان غير مقتصر على الفنانين المصريين فقط.

‏وتابعت الإعلامية نهاد سمير ‏خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الفعاليات والأحداث المتنوعة سواء فنية أو رياضية أو ترفيهية والتي تلفت انظار العالم كله نحو واحدة من أهم المقاصد السياحية في الموسم الصيفي في العالم كله وهو الساحل الشمالي المصري.

العلمين الجديدة

‏وأضافت الإعلامية نهاد سمير، أنه بالأمس انطلقت منافسات البطولة العربية للجودو والمستمرة حتى يوم 18 أغسطس الجاري بمشاركة عدد كبير من الدول العربية في ظل ثقة الاتحادات الدولية والأفريقية بإقامة البطولات في مصر.