كيف تستفيد الدولة من تجارة الترانزيت؟ فيديو

أكد الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، أن تجارة الترانزيت في العالم من الأنشطة الاقتصادية البارزة، لافتا إلى أن الموانئ أصبحت غير متوقفة على الشحن (تسليم - تسلم) فقط، وإنما أصبح هناك عائد كبير من تجارة الترانزيت.

وقال وهبة، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن تجارة الترانزيت تعني استخدام الموانئ بين جانبي التصدير والاستيراد، علاوة على إنشاء لوجيستيات على تجارة الترانزيت.

وأضاف أن تجارة الترانزيت توفر على المصدر، بجانب تنشيط حركة الاقتصاد في مجال النقل البحري أيضا، معلقا: “هذه التجارة تحتاج تقديم حوافز لشركات الملاحة العالمية لجذبها في استخدام الموانئ الخاصة بدولة الترانزيت”.

