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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

“الدرندلي” يشهد فعاليات الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع

صدى البلد

شهد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية تحت شعار « شباب الجمهورية الجديدة»،  والذى تم تنظيمه تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة ، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر ، خلال الفترة من ٥ - ٣٠ أغسطس٢٠٢٣م .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ،والدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة. 

 

تفقد رئيس الجامعة الأعمال الفنية واليدوية للطلاب المشاركين من مختلف كليات الجامعة بالمعسكر ، والذى يقام هذا العام علي مدار ثلاثة أسابيع متتالية يشارك فيها ثلاثة أفواج طلابية من مختلف كليات الجامعة ، بواقع ١٧٥ طالبا في الفوج الأول.

 

فيما بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما تخلل الحفل عددا من الفقرات المتنوعة مثل الغناء الفردي والكورال ، بالإضافة إلى فقرة استعراضية خاصة بالجوالة ، وعرض إستعراضى مقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة ، تحت إشراف الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

 

وخلال كلمته رحب الدكتور خالد الدرندلي ، رئيس الجامعة، بأبنائه الطلاب المشاركين فى كافة فعاليات وأنشطة المعسكر هذا العام ، مشيرا إلى أهمية معسكر إعداد القادة نظرا لكونه يساهم فى إظهار وتنمية المواهب في مختلف الأنشطة الطلابية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والإنتماء و قيم السلام الإجتماعي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكانياتهم العملية

 

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات معسكر إعداد القادة لهذا العام ، مثنيا على التنظيم الجيد والمواهب الطلابية المتميزة التى تمثل نواة لمبدعين فى المستقبل القريب.

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ومن جانبه أشار الدكتور عاطف حسين إلى أن المعسكر يضم برنامجا متميزا يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل  ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية ، إلى جانب الأنشطة الرياضية ، بالتوازي مع تنظيم الأنشطة الفنية وحفلات السمر ، وأن هذا التنوع في برنامج المعسكر بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداعى وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.

كما قدم الدكتور أحمد عنانى خالص الشكر لرئيس الجامعة على رعايته لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة وحرصه على حضور الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع ، وتوجه بالشكر أيضا لمجلس إدارة المعسكر وجميع المشاركين فيه ، مشيدا بالمستوى المتميز للطلاب ، مقدما الشكر لرعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم الكبيرة فى تنظيم مسابقات المعسكر للخروج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الزقازيق.

وفى ختام الإحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة فى المعسكر ، كما تم تكريم مجلس إدارة المعسكر والمحاضرين بالورش التدريبية المتنوعة خلال الأسبوع الأول.

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اتحاد طلاب الجامعة أسرة طلاب من أجل مصر التربية للطفولة المبكرة التعليم والطلاب الجمهورية الجديدة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنشطة الطلابية هيئة التدريس والعاملين والطلاب جمهورية مصر العربية رئيس جامعة الزقازيق

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