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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة «الأعياد اليهودية»

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح مدير الحرم غسان الرجبي، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين، بحجة "الأعياد اليهودية".

ويستغل الاحتلال، الأعياد اليهودية؛ للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال، من “فرض حصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة”.

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