الوليد بن طلال ينشر محادثة مع نيمار بعد انضمامه للهلال.. ماذا قال بالفيديو؟

رحب العضو الذهبي لنادي ‎الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، بقائد منتخب البرازيل نيمار بعد انضمامه لـ ‎الهلال قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن نادي الهلال السعودي، مساء أمس الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي نيمار، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

ونشر الوليد بن طلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وهو يتحدث مع نيمار عن طريق مكالمة الفيديو.

وقال بن طلال في حديثع مع نيمار: “كيف حالك، من الجميل رؤيتك، السعودية الآن هي الرقم 1 في آسيا، من يجلس بجوارك الآن هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن النادي رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط”.

لبرد نيمار قائلا: “أنا بخير، سعيد لرؤيتك، سأسعى لتحقيق النجاح والانجازات معكم”.