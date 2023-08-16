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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"إبداع وتميز".. تعليم الوافدين بالازهر تفتتح معرض ومسابقة مواهب للموسم الثالث

معرض ومسابقة مواهب
معرض ومسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث بتنظيم من الأزهر

كشف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، تفاصيل عن افتتاح معرض ومسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث بتنظيم من الأزهر، قائلة: إن هذا المعرض هو نتاج لمسابقة عالمية كبري تنظمها وحدة الإبداع والتعلم المستمر بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وأضافت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أن هذه المسابقة العالمية أنطلقت منذ ثلاثة سنوات، موضحة أنه بالموسم الأول كانت تحت شعار تنوع وتعايش، بإعتبار هؤلاء الطلاب من قارات مختلفة وبلاد مختلفة، تقدر ب137 دولة يدرسون فى رحاب الأزهر.

وتابعت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، أن الشعار الثاني بالعام الماضي كان تحت عنوان “تنمية وإستدامة”، وجاء الشعار من هذا العام “إبداع وتميز”، لافتة إلى أن المسابقات تكون للخط العربي والشعر والتحدث باللغة الأجنبية وغيرها من السابقات، والتي تقدر ب16 مسابقة.

 

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