عدم استخدام المعلبات.. الصحة تكشف طرق تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

نشرت وزارة الصحة والسكان معلومات هامة عن طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وذلك ضمن خطتها في رفع التثقيف الصحي لدي المواطنين .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك عدة طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، تتمثل في التالي

- قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.



- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.



- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة.



- عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام.



- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة.



-ممارسة الرياضة وتقليل الوزن

الامتناع عن التدخين.

الصحة توضح طرق قياس ضغط الدم الصحيحة



وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن قيـاس ضغط الدم من المتغيرات، ينبغي أن يستند تشخيص ارتفـاع ضغط الدم على قياسات متعددة لضغط الدم

في عدة مناسبات منفصلة وفي توقيتات منفصلة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الكشف والاطمئنان على صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة.