ليس ضعاف السمع فقط|رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي: نعمل على برنامج تدريبي أكثر شمولا

قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل، إنه يتم تعليم لغة الإشارة للمسئولين أو العاملين فى وحدة إرضاء المنتفعين، مشيرا إلى أنها تعتبر خطوة مهمة جدا.

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “كان يتردد علينا ضعاف السمع وكانوا عدد ليس بقليل، وعلى الفور توجهنا صوب المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة وطلبنا منه تدريب فريق العمل لدينا على التعامل بلغة الإشارة”، وبالفعل تم عقد برنامج تدريب تخصصي كبير.

وتابع: “جميع الفرق التي حضرت هذا البرنامج أصبحت الآن تجيد التعامل بلغة الإشارة، والفترة القادمة نعمل على برنامج تدريبي أكثر شمولا، ولن يكون مقتصرا على ضعاف السمع، ولكن باقي الفئات الأخرى”.