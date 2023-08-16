هدف جديد لكوريا الشمالية من استمرار استجواب الجندي الأمريكي الهارب

زعمت كوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي الذي هرب اليها منذ اسابيع، وكان مسلحا، يكره حياته السابقة، وأنه يلتمس اللجوء اليها من "سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري" في الجيش الأمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

في أول اعتراف علني له بأن الجندي الامريكي ترافيس كينج من الدرجة الثانية عبر الحدود اليها، أثناء قيامه بجولة في قرية حدودية كورية في 18 يوليو، قال النظام الكوري الشمالي، إن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أعرب عن "خيبة أمله" تجاه المجتمع الأمريكي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة اليوم الأربعاء ، بذلك.



كما أعرب عن رغبته في اللجوء الى كوريا الشمالية الديمقراطية أو دولة ثالثة، قائلاً إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي غير المتكافئ.

ولا يمكن التحقق من تعليقات كينج بشكل مستقل، إلا ان احتجازه في كوريا الشمالية، هو الأول لأمريكي منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية ، بأن الولايات المتحدة هي خصم فاسد لكوريا الشمالية، يريد غزوها.



اعتبر سو كيم ، الخبير في شركة LMI الاستشارية ومقرها فيرجينيا، والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن الأمر فرصة لدعاية النظام ضد الولايات المتحدة ويعبر عن عداء بيونج يانج العميق الجذور تجاه واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع التحقق من تصريحات كينج المزعومة.

وقال متحدث باسم البنتاجون "ما زلنا نركز على عودته الآمنة"، بينما ذكرت كوريا الشمالية إن تحقيقها مع كينج سيستمر.

يعتقد المحللون أن كوريا الشمالية قد تحاول استغلال قضية كينج لكسب تنازلات من الولايات المتحدة ، مثل ربط إطلاق سراحه بخفض الولايات المتحدة لأنشطتها العسكرية مع كوريا الجنوبية.