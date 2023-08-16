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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربه بفأس.. شاب ينهى حياة عمه بإحدى قرى الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

لقي شخص مصرعه على يد نجل شقيقه عقب تعديه عليه بفأس عقب مشاجرة بينهما، وذلك بإحدى قرى شربين، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شربين يفيد بمصرع “عبد الرازق. ع. م”، 57 عاما، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة، ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم ويدعى “أحمد. م. ل”، 23 عاما، ونجل القتيل، وحاول المجنى عليه الدفاع عنه، فقام المتهم بالتعدى على عمه بضربه بفأس على رأسه أدت لوفاته.

تم نقل الجثة إلى مستشفى شربين المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
 

بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية لقى شخص مصرعه مستشفى شربين المركزي نقل الجثة امن الدقهلية باحدى قرى

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