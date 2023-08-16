بعثة يد الزمالك تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الى السعودية وذلك للمشاركة في البطولة العربية للأندية في نسختها ال38 خلال الفترة من 16 وحتى 27 اغسطس الجاري



وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الزمالك "وصيف البطولة" في المحموعة الثانية مع، الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

ويتأهل الفائز من تلك البطولة إلى نهائيات السوبر جلوب "بطولة العالم للأندية"، والمقرر إقامتها بالدمام بالمملكة العربية السعوية في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو وصيف النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية لكرة اليد، عقب الخسارة أمام الترجي التونسي.