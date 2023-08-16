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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: استقبال "شرق بورسعيد" أول سفينة بالوقود الأخضر تأكيد على ثقة العالم بمصر

النائب أحمد سعد نويصر،
النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استقبال ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم، تأكيد على ثقة العالم في تنمية وتطوير الموانئ المصرية.

وأكد نويصر، في تصريحات صحفية له، أن ميناء شرق بورسعيد نال النصيب الأكبر من التطوير والتنمية مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات أداء الميناء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملاصقة ميناء شرق بورسعيد للمنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد ساهم في ثقل الميناء وجعله موقع استراتيجي لاستقبال السفن والعمل التجاري الدولي.

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن العالم يتجه إلى الوقود الأخضر لتقليل تأثير التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجة الحرارة والانبعاثات الكربونية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير الموانئ المصرية ساهم بشكل كبير في تحسين الاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.


يشار إلى أن استقبلت مصر أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم، قادمة من رحلة طويلة في طريقها إلى أوروبا.

 

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم، إذ استقبلها ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة.

الوقود الأخضر الموانئ المصرية ميناء شرق بورسعيد السفن النائب أحمد سعد نويصر

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