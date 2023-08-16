عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأوكراني.. ويؤكد أهمية العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً من ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها. 

كما تناول الوزير الأوكراني الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا لتصدير منتجاتها لاسيما من الحبوب بعد رفض الجانب الروسي تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام عبر في هذا السياق عن تطلعه في التوصل الي تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعاً في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية.

كما ذكّر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ اطلاقها في يوليو 2022، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن. 
 

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الجامعة العربية جامعة الدول العربية مبادرة البحر الأسود للحبوب مبادرة البحر الأسود وزير الخارجية الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

ناما طوال الليل.. العثور على سائحين أمريكيين مخمورين في برج إيفل

106 وفيات.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن أسماء الضحايا في حرائق هاواي

ضربة قوية لـ الناتو.. ألمانيا تتخلى عن أهم أهداف حلف شمال الأطلسي

ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر الجزيل للرئيس السيسي

مطالب باستقالته.. الإهانات تنهال على زيلينسكي بعد تسببه في كارثة بـ أوكرانيا

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

تقرير بريطاني: 61% من عمليات النصب تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي

فيديو

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ