رميا بالرصاص.. مقتل رجل أعمال بارز في وضح النهار بدولة أوروبية |تفاصيل

قالت الشرطة البلغارية، اليوم الأربعاء، إن رجل أعمال بلغاريا بارزا عكست مسيرته المهنية انتقال بلاده من الشيوعية إلى الديمقراطية قُتل بالرصاص في وضح النهار.

وقالت الشرطة البلغارية، إن أليكسي بيتروف، توفي على الفور بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ظهرا في إحدى ضواحي العاصمة صوفيا، مؤكدة إصابة امرأة كانت معه بجروح ونقلت إلى مستشفى الطوارئ مصابة بطلق ناري.

وكان بتروف (61 عاما)، الذي كان هدفا لمحاولتين أخريين على الأقل لاغتياله، بطل كاراتيه وعميل سابق لأمن الدولة، وترك وظيفته في الشرطة بعد سقوط الشيوعية لبدء عمل تجاري خاص.

في عام 2010، ألقي القبض عليه واتهم بإدارة مجموعة إجرامية متورطة في الابتزاز والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وتم إطلاق سراحه بكفالة وتمت تبرئته في النهاية، بينما كان في العام التالي مرشحا في الانتخابات الرئاسية.