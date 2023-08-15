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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجود نائبة وزير الخارجية الأمريكية في النيجر يثير غضب فرنسا.. ما السبب؟

أمريكا وفرنسا
أمريكا وفرنسا

أفادت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية، بأن وجود نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، في النيجر أثار غضب فرنسا، حليفة واشنطن في الناتو.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للصحيفة، إن “الولايات المتحدة فعلت العكس تمامًا مما اعتقدنا أنها ستفعله”، مضيفًا أنه “مع حلفاء مثل هؤلاء، لا نحتاج إلى أعداء”.

وتصر باريس على إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه منذ أن تولت حكومة عسكرية جديدة السلطة في النيجر في انقلاب في أواخر يوليو.

كانت الحكومة الفرنسية مستعدة أيضًا لدعم استخدام القوة من قبل دول غرب إفريقيا لهذا الغرض، حيث أيدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في قرارها بتعبئة قوات الاحتياط في أعقاب الإطاحة.

وقالت صحيفة “لوفيجارو“، إنه بإرسال نولاند إلى النيجر، أظهرت الولايات المتحدة استعدادها للتحدث مع قادة الانقلاب بدلاً من ذلك. بالنسبة إلى [لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت مصداقية فرنسا على المحك، ولا سيما فيما يتعلق بالخطاب حول الديمقراطية”.

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وأوضح مصدر الصحيفة داخل وزارة الخارجية: “بالنسبة للأمريكيين، حتى لو كانوا قلقين أيضا من عودة سريعة للنظام الدستوري، فإن الأولوية هي استقرار المنطقة”.

وقال الدبلوماسي إن الأمريكيين يريدون ببساطة الاحتفاظ بقواعدهم في المنطقة قبل كل شيء، مضيفًا أن واشنطن لن تتردد في إسقاط مطلب ما أسماه الشرعية الدستورية لتحقيق هذا الهدف.

الناتو واشنطن فرنسا النيجر أمريكا

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