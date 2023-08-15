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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة في أمريكا| شاهد.. توقعات بارتفاع عدد ضحايا الحرائق بـ هاواي

هاواي
هاواي

استأنفت فرق البحث الأمريكية، المهمة الشاقة والخطيرة المتمثلة في البحث بموقع لاهاينا، أملا في العثور على مزيد من ضحايا حرائق الغابات في ماوي بهاواي ، حيث وصل عدد القتلى إلى 96 وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

وبعد ما يقرب من أسبوع من اندلاع النيران في معظم أنحاء المنتجع التاريخي يوم الثلاثاء الماضي ، لا يزال العديد من السكان غير قادرين على العودة إلى موقع الحريق بسبب المخاطر التي تشكلها المناطق الساخنة المحتملة والأبخرة السامة.

وحذر المسؤولون من أن التعرف على الضحايا سيكون مهمة قاتمة وصعبة ، بالنظر إلى أن النيران اشتعلت بشدة لدرجة أن الهياكل العظمية قد ذابت في الحرارة.

وقال حاكم هاواي جوش جرين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 2200 مبنى دمرت في الحريق بنسبة 86٪ منها سكنية.

وذكرين جرين "تم تأكيد 96 حالة وفاة مؤكدة. سيكون هناك المزيد. قلوبنا محطمة".

وأضاف : "ما زلنا نحاول العثور على المفقودين".

كان الحريق أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخ ولاية هاواي ، بعدما وصل عدد القتلى 96، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حريق غابات أمريكي منذ عام 1918 ، عندما توفي 453 شخصًا في حريق كلوكيت في مينيسوتا.

وقال كريس لوفلر ، 35 سنة ، الذي فرت والدته وأقاربه من منزل طفولته يوم الثلاثاء الماضي عندما وصلت ألسنة اللهب إليه:" مازال البحث جاريا في المنطقة التي يقع فيها منزلي، ما زالوا يبحثون عن الجثث".

وفي إفادة للبيت الأبيض يوم  امس الاثنين ، قالت مديرة وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) دين كريسويل إن المزيد من كلاب البحث عن الجثث في طريقها إلى لاهاينا ، لكن البحث  "خطير للغاية" وسيستغرق بعض الوقت.

وصرح جيريمي جرينبيرج ، مدير عمليات الاستجابة في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ، للصحفيين بأن أكثر من 3200 من سكان هاواي سجلوا أنفسهم للحصول على المساعدة الفيدرالية ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد. 

وقال جرينبيرج، إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لديها 300 فرد في هاواي يساعدون المسؤولين في الولاية والمسؤولين المحليين ، من فرق البحث والإنقاذ إلى المهندسين الإنشائيين إلى موظفي خدمة الجثث.

وفي غضون ذلك ، استمر البحث من قبل العائلات أملا في العثور على أحبائهم المفقودين.

وأظهرت بيانات، أن حوالي 1130 شخصًا مدرجون على أنهم "غير موجودين" في قائمة تضم حوالي 5200 شخص .

وقال كريس يونج ، كبير مديري العمليات والاستعداد ، إن الصليب الأحمر الأمريكي تلقى أكثر من 2500 مكالمة من أشخاص يحاولون العثور على الأقارب والأصدقاء المفقودين من الحريق ولم شملهم.

لم يتم تحديد سبب الحريق ، وقال العديد من الناجين إنهم هربوا دون إنذار قبل أن يجتاح الجحيم المدينة بسرعة ، بعد هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 ميلاً (130 كم) في الساعة.
و أُجبر بعض الناس على الفرار إلى المحيط الهادئ هربًا من النيران.

تم بالفعل رفع قضيتين نيابة عن السكان ضد شركة Hawaiian Electric Industries ، بدعوى أن معداتها كانت مسؤولة عن الفاجعة.
ذكرت هيئة السياحة في هاواي أن حوالي 46 ألف شخص قد غادروا مطار كاهولوي ، المطار الرئيسي في ماوي ، بين الأربعاء والسبت.

 

 

 

 

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