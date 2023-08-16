خبير الأمن الدولي: التقدم الصيني أصبح يواجه تحديات كبيرة

قال مصطفى العمار خبير الأمن الدولي، إنه لا بد من الفصل بين المثالية والواقعية في الإعلام، فالصين على مستوى السياسة وعلى مستوى التطلعات معروفة بالنزاعات والصراعات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين ذات الصمامات الخمس خلال القرن الماضي استطاعت أن تتقدم بشكل كبير من خلال الصناعة والتجارة، وغلق فجوة الفقر، وأشعرت شعبها بالرفاهية.

ولفت إلى أن هذا التقدم وهذه الرفاهية أصبحت تواجه تحديات كبيرة، خصوصا وأن الجوع بات يطرق باب الصين بسبب الفيضانات في الشمال والتصحر في الجنوب.

وذكر أن الصين اليوم ربما ترى أن ربما موقفها مع روسيا سوف يكبدها خسائر كبيرة، فهل ستتنازل عن النفط والغاز من روسيا وتتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ منها الحبوب، لكن لنكون واقعيين الصين أصبحت الدولة التي يعتمد عليها الكثير من الدول حتى في أوروبا.



