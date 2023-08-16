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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر تستعد لإطلاق حوار وطني شامل

النيجر
النيجر

قال رئيس حكومة النيجر، التي شكلها المجلس العسكري الحاكم، علي محمد الأمين زين، اليوم الأربعاء، إن النيجر تستعد لإطلاق حوار وطني في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن علي محمد الأمين زين، دعم تشاد للسلطات الجديدة في البلاد عقب زيارة العاصمة التشادية نجامينا.

ونقلت "روسيا اليوم" عن شبكة "Senego" الأفريقية، تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه: "لقد تلقينا استقبالا حسنا، وتلقينا نصيحة جيدة للغاية، ولاحظنا التزام تشاد الراسخ بدعم النيجر في هذه المرحلة الحساسة للغاية".

من جانبها، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن سكان النيجر بدأوا في دعوة المتطوعين للاستعداد لتدخل عسكري محتمل في البلاد.

وحسب “أسوشيتد برس”، أطلق المبادرة مجموعة من السكان المحليين في نيامي عاصمة النيجر، وتسعى المبادرة إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء النيجر للتسجيل كمتطوعين للدفاع عن النيجر.

وقال أمسارو باكو، أحد مؤسسي الحركة التطوعية، لوكالة “أسوشيتد برس”، "ستقاتل المجموعة وتقدم المساعدة الطبية وتوفر الخدمات اللوجستية الفنية والهندسية في حالة احتياج المجلس العسكري إلى المساعدة".

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وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن حملة تجنيد المتطوعين من المقرر أن تبدأ يوم السبت في نيامي وكذلك في المدن القريبة من الحدود مع نيجيريا وبنين.

 ولفتت “أسوشيتد برس”، نقلاً عن باكو، إلى أن "قائمة الأشخاص ستُعطى للمجلس العسكري لاستدعاء الناس إذا لزم الأمر”، مؤكدا أن “المجلس العسكري ليس منخرطًا في هذا الأمر، لكنه على علم بهذه المبادرة". 

النيجر المجلس العسكري

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