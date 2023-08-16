أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا.

وحثت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، روسيا على العودة لاتفاق صادرات الحبوب لكن يبدو أن بوتين غير مهتم بالأمن الغذاي العالمي.

وأكدت، أنها تعمل مع الشركاء لتحديد الخيارات المحتملة الأخرى للعثور على ممرات للحبوب الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة "نوفوستي" بإجراء مفاوضات تركية أمريكية حول بدائل لصفقة الحبوب، مؤكدة أن تركيا تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف الصفقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات المنعقدة في أنقرة قوله: “كانت هذه اقتراحات من جانب الغرب ولا سيما من الولايات المتحدة، بينما كان كل شيء على مستوى المناقشات، لا توجد هناك أي قرارات ملموسة أو خطة بعد”.