سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

تعد العاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر مدن العالم تلوثًا، وفقًا لما كشفته دراسة جديدة، فيما يواجه رئيس البلاد أزمة في ذلك.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكد وزراء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يكافح السعال منذ أسابيع، لافتين إلى أنه قد يكون هذا الأمر مرتبطًا بتفاقم تلوث الهواء في جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

وجاءت هذه الأنباء بعد أيام فقط من إصدار شركة “IQAir” السويسرية بيانات تُظهر أن جودة الهواء في جاكرتا قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة لتصبح الأسوأ في العالم.

وطلب الرئيس جوكو ويدودو أن تكون هناك خطوات ملموسة لمعالجة تلوث الهواء في غضون أسبوع واحد.

وصرح وزير السياحة والاقتصاد الإندونيسي ساندياجا أونو للصحفيين بعد اجتماع برلماني بين الوزراء في جاكرتا يوم الاثنين بأنه يسعل قرابة أربعة أسابيع، مؤكدًا أنه لم يشعر بهذه الطريقة من قبل.

وأضاف أونو أن الأطباء ما زالوا يشخصون سبب سعال ويدودو، لكنهم أضافوا أنه قد يكون مرتبطًا بتدهور جودة الهواء.

في اليوم التالي، أشار وزير الصحة بودي جونادي صادقين أيضًا إلى أن الرئيس يعاني من السعال، موضحًا أن وزارته تكثف الفحوصات في عموم السكان لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في أمراض الرئة والجهاز التنفسي مثل الربو في المناطق شديدة التلوث.

وقال بودي للصحفيين “نحن نراقب الوضع”، مضيفًا أنه سيتم تنسيق بشأن جميع التقارير حول تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية لتقييمها.