عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

رئيس إندونيسيا
رئيس إندونيسيا

تعد العاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر مدن العالم تلوثًا، وفقًا لما كشفته دراسة جديدة، فيما يواجه رئيس البلاد أزمة في ذلك.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكد وزراء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يكافح السعال منذ أسابيع، لافتين إلى أنه قد يكون هذا الأمر مرتبطًا بتفاقم تلوث الهواء في جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

وجاءت هذه الأنباء بعد أيام فقط من إصدار شركة “IQAir” السويسرية بيانات تُظهر أن جودة الهواء في جاكرتا قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة لتصبح الأسوأ في العالم.

وطلب الرئيس جوكو ويدودو أن تكون هناك خطوات ملموسة لمعالجة تلوث الهواء في غضون أسبوع واحد. 

وصرح وزير السياحة والاقتصاد الإندونيسي ساندياجا أونو للصحفيين بعد اجتماع برلماني بين الوزراء في جاكرتا يوم الاثنين بأنه يسعل قرابة أربعة أسابيع، مؤكدًا أنه لم يشعر بهذه الطريقة من قبل.

وأضاف أونو أن الأطباء ما زالوا يشخصون سبب سعال ويدودو، لكنهم أضافوا أنه قد يكون مرتبطًا بتدهور جودة الهواء.

في اليوم التالي، أشار وزير الصحة بودي جونادي صادقين أيضًا إلى أن الرئيس يعاني من السعال، موضحًا أن وزارته تكثف الفحوصات في عموم السكان لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في أمراض الرئة والجهاز التنفسي مثل الربو في المناطق شديدة التلوث.

وقال بودي للصحفيين “نحن نراقب الوضع”، مضيفًا أنه سيتم تنسيق بشأن جميع التقارير حول تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية لتقييمها.

جاكرتا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الرئيس الأندونيسي العاصمة الإندونيسية جوكو ويدودو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

ترشيحاتنا

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

إيكواس تدين بشدة إنهاء حياة الجنود في النيجر

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

اوعى تاكلها.. علامة زرقاء تؤكد إصابة الدجاج بمرض خطير

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ