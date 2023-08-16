مجموعة فاجنر الخاصة تسجل كمنظمة "تعليمية" في بيلاروسيا.. ما القصة؟

تم تسجيل مجموعة المرتزقة الروسية الخاصة “فاجنر” في بيلاروسيا كمنظمة تعليمية ، وفقًا للمعلومات المنشورة في سجل الدولة الموحد البيلاروسي للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد.

ووفقًا للسجل ، تم تسجيل الكيان القانوني الذي يحمل اسم مجموعة فاجنر في 3 أغسطس من هذا العام من قبل اللجنة التنفيذية لمنطقة أوسيبوفيتشي في قرية تسيلو بمنطقة موغيليف في بيلاروسيا، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأعلنت مجموعة فاجنر أن نشاطها الوحيد هو نشاط تعليمي ، وفقًا للتسجيل.

بعض المعلومات الأساسية: في يوليو ، أفيد أن مرتزقة فاجنر الروسية الخاصة أقاموا معسكرًا على أراضي القاعدة بالقرب من بلدة أوسيبوفيتشي ، بعد تمرد قصير الأمد من قبل المجموعة العسكرية الخاصة في يونيو الماضي.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت أن قواتها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلي فاجنر بالقرب من حدودها مع بولندا العضو في الناتو.

كما نشرت وزارة الدفاع عدة مقاطع فيديو تظهر كيف يقوم مرتزقة فاجنر بتدريب قواتهم.

في نفس الوقت تقريبًا ، سجل مؤسس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوزين رسالة فيديو ادعى فيها أن المقاتلين قد وصلوا إلى الأراضي البيلاروسية.