مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين صدمتهم سيارة بدائري البساتين.. تفاصيل

‏ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مهندس لاتهامه بدهس خمسة أشخاص بالطريق الدائري بمنطقة البساتين.

‏تلقى قسم شرطة البساتين بلاغاً بوقوع مصادمة بجوار سلم لعبور المشاة بالدائري ووجود سيدة متوفاة وأربعة مصابين.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن مهندسا 35 عاما مقيم بأرض الجولف بمدينة نصر كان يقود سيارة ملاكي واختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى مصرع سيدة واصابة ٤ أشخاص آخرين .

تم نقلهم جميعا إلى مستشفى البنك الأهلي وتحرر محضر بالحادث وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.