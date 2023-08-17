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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها الـ90 بطريقة غير متوقعة

سيدة تسعينية تثير
سيدة تسعينية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها التسعين بطر

بطريقة بالغة الغرابة والخطورة أثارت هيلاري أوكسلي سيدة بريطانية الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال  باحتفالها بعيد ميلادها التسعين بالقفز المظلي من ارتفاع 12 ألف قدم، وهي بصحبة حفيداتها.


فوفقا  لجريدة "ديلي ميرور" البريطانية أرادت السيدة التأكيد على أنها ما زالت تتمتع بصحة جيدة و تستطيع مواصلة هواياتها في هذه الحياة بالرغم من تقدمها في العُمر.

وبحسب التقرير كانت الجدة أوكسلي قد احتفلت بعيد ميلادها الثمانين منذ 10 سنوات بنفس الطريقة، وبدون أي معوقات.
وكانت عملية القفز قد تم ترتيبها من قبل العائلة كهدية عيد ميلاد مفاجئة للجدة

وقد علقت الجدة عن  قفزتها مؤكدة أن الإنسان يعيش مرة واحدة، وأنها تعتقد أنها ستكررها بعد 10 سنوات".
 

رواد السوشيال القفز المظلي عيد ميلاد

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