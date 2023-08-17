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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب.. صور

صدى البلد

كشفت بوجاتي نسخة جديدة من سيارتها الخارقة ميسترال باللون الذهبي الشهيرChiron Golden Era، ويعرض لأول مرة في The Quail ، A Motorsports Gathering. 

 

عند النظر إليهم جنبًا إلى جنب كما في الصور، يبدو أن ميسترال قد يكون ظلًا ذهبيًا أكثر إشراقًا من تشيرون، على الرغم من أن هذا قد يرجع إلى الإضاءة لأن صور العصر الذهبي بها المزيد من الظلال على الجسم.

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب

يتميز Chiron Golden Era بأنف أسود يفسح المجال للون الذهبي بدءًا من الرفارف الأمامية، باستثناء الأجزاء السوداء على غطاء المحرك ، والعتبات الجانبية السفلية ، والمصد الخلفي.

 

كلتا السيارتين لها عجلات ذهبية اللون ولكن بتصميمات مختلفة، تتميز ميسترال بنمط حديث معقد مع عناصر سوداء متناقضة، ويرتدي تشيرون تصميمًا من خمسة أذرع مع ازدهار التصميم.

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب

تشترك الطرز أيضًا في التصميم الداخلي الذي يمزج بين العناصر الذهبية والسوداء، وتقدم صور ميسترال لمحة عن المقصورة فقط، وتتميز Chiron Golden Era برسومات على ألواح الأبواب.

 

ظهرت ميسترال لأول مرة في The Quail ، A Motorsports Gathering، في عام 2022. يأتي النموذج في نطاق محدود من 99 وحدة ، وأول تسليم للعميل في عام 2024. تكلف كل منها حوالي 5.5 مليون دولار (5 ملايين يورو)، كل منهم لديه بالفعل مشتر محجوز.

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب

تستخدم ميسترال محرك W16رباعي التوربو سعة 8.0 لتر ينتج 1577 حصانًا ، مثل المحرك في Chiron Super Sport 300+ ، وتأمل بوجاتي أن تكون أسرع سيارة رودستر في العالم.

 

 

Chiron Super Sport 300 بوجاتي رودستر ميسترال Chiron

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