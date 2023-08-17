«السعيد» يصدر قرارًا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية بالعبور

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور ، قراراً بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية ليكون على النحو التالي كلٌ بصفته : رئيس الجامعة الأهلية "رئيساً "، وعضوية كل من رئيس الجامعة الحكومية ، ونائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية ، ونائب رئيس الجامعة الحكومية لشئون التعليم والطلاب.

كما يضم مجلس الجامعة أيضاً عضوية كلاً من مديرى برامج كليات الطب البشرى ، والهندسة ، وطب الأسنان ، وعلوم الحاسب ، والاقتصاد والأعمال ، والعلاج الطبيعى ، بالإضافة إلى عضوية رئيس جهاز مدينة العبور ، وأمين الجامعة لأمانة سر المجلس.