قرار جمهورى بإنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بإنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية، وهى " كليات الطب البيطري، وعلوم الطاقة، والفنون البصرية والتصميم" وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الوزراء، وما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الرئيس ومجلس الوزراء.

من جانبه أشاد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد بقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الكليات الكليات الجديدة والتى تأتى فى اطار دعم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.