200 سرير.. تطوير مستشفى الجراحة بجامعة بنها بتكلفة 200 مليون جنيه

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية للمستشفى الجامعي تفقد خلالها أعمال التجديدات بمبنى الجراحة بمستشفى الجامعة.

رافقه خلالها الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى، مؤكدا أن المستشفى الجامعي هي واجهة الجامعة الأولى للمجتمع.

وأشار إلى أن الجامعة تضع دعم المستشفيات الجامعية علي رأس أولوياتها بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية، من أجل توفير الخدمات الطبية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم، في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو توفير خدمات طبية للمواطنين جميعًا بمختلف المستشفيات، وحرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير الأداء ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

وقال الدكتور محمد الأشهب: نسعى إلى أعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لتقديم أفضل خدمة لأهل محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن مستشفى الجامعة يضم نخبة متميزة من الأطباء يمتلكون خبرات علمية وأكاديمية متميزة في كافة التخصصات.

من جانبه أشار الدكتور عمر الدخاخنى إلى أن مستشفى الجراحة يتم تطويرها لاستيعاب أكبر عدد من المرضى لتقديم أفضل الخدمات الطبية، مؤكدا أن التطوير يتم طبقا للأكواد والمعايير الطبية العالمية ،موضحا أن التطوير شمل زيادة عدد الأسرة من 130 سرير إلي 200 سرير، بقيمة إجمالية ما يقرب من 200 مليون جنيه.





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