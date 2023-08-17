روسيا تحبط محاولة هجوم على بلدة مشهورة بتخصيب اليورانيوم.. ما القصة؟

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلينوغورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إنه احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو.إس.آر.آر).

ويطلق اسم جماعة (مواطني يو.إس.آر.آر) على جماعات مختلفة وصنفتها وزارة العدل الروسية متطرفة في 2022،حسبما نقلت رويترز.

وزيلينوغورسك بلدة يقطنها ما يزيد على 65 ألف مواطن في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، وتمارس منذ عصر الاتحاد السوفيتي أنشطة تخصيب يورانيوم لصالح البرنامج النووي الروسي. ولا تزال بلدة مغلقة .