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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 دول إفريقية تشارك فى دورة مؤشرات قياس الأداء بالمعهد القومي للحوكمة

صدى البلد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال مبادرته الأفريقية للتدريب (تنمية) البرنامج التدريبي " مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا" لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ثلاث دول وهى: ليسوتو وكينيا ونيجيريا.

وأشارت الدكتور شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ودعما للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063. موضحة أنه تم تقديم النسخة الرابعة من  البرنامج التدريبي بعنوان "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا". عبر منصة زووم. وتم التدريب باللغة الإنجليزية واستهدف 25 من موظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا. ويمثل المشاركون في البرنامج التدريبي عدة جهات تتمثل في وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبها، صرحت  د. حنان رزق مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية) بأن البرنامج الذى تم تقديمه لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وتحديد الأهداف الأستراتيجية وأنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء. وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار اليومين كان هناك تفاعلاً ملحوظاً ما بين المشاركين من الدول الثلاث، مما أثرى النقاش وساهم في تبادل الخبرات الأفريقية. 


ويمثل هذا البرنامج الدفعة الرابعة بعد النجاح الذى حققه البرنامج فى نسخته الأولى والتى قدمت لموظفى الادارات المحلية بالدول الأفريقية باللغتين العربية والانجليزية عبر منصة الزووم وبمشاركة 10 من ذوى الاعاقات الحركية من مصر، وقد حقق نجاحا كبيرا أيضًا في دفعته الثانية التي قدمت لطلبة الدراسات العليا الأفارقة المقيدين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  بمدينة برج العرب الجديدة  وكذلك القيادات الإدارية بمكتب التعاون الدولى بالجامعة، كما تميزت النسخة الثالثة بأنها قدمت بناء على طلب رسمى موجة من ادارة التدريب والتطوير بوزارة الخدمة المدنية بلوسوتو لتقدم للسادة موظفي الوزارات المختلفة بدولة ليسوتو ومصر .

وقامت بالتدريب الدكتورة عبير مرسى والتى تعمل بمجال التدريب والاستشارات لأكثر من 25 عاما بالشركات الدولية والمحلية و مؤسسات التعليم العالى.

المعهد القومى للحوكمة التنمية المستدامة

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