فرحة لم تكتمل.. تحديد مدة غياب فيرمينو عن أهلي جدة

كشف تقرير صحفي عن مدة غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف أهلي جدة بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأشعة التي خضع لها فيرمينو بأحد المراكز الطبية المختصة في مدينة جدة، أكدت حاجة اللاعب للراحة مدة أسبوع، بعد أن أثبتت تعرضه لألم في العضلة الخلفية، خلال التدريب الرئيسي الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن فيرمينو شارك في الجزء الأول من التدريب، إلا أنه أبلغ طبيب أهلي جدة، قبل بداية الجزء الثاني من التدريب، بالألم، وفضَّل الأخير إراحته لحين يتم الكشف عليه، وهو ما تم أمس، حيث لم يرافق زملاءه اللاعبين إلى الدمام لخوض مواجهة الخليج.

وأوضحت أن فيرمينو سيخضع لجلسات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي وبمتابعة مباشرة من مدرب الفريق ماتياس يايسله، على أن يكون جاهزا مواجهة الفريق بعد المقبلة أمام الأخدود في جدة، الخميس المقبل.

وكان فيرمينو سجل 3 أهداف في أول ظهور رسمي مع أهلي جدة أمام الحزم في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي، لكن فرحته لم تكتمل بتعرضه لإصابة حرمته من الجولة الثانية.

ويلتقي أهلي جدة مع الخليج، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.