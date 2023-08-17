برلماني: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رد حاسم على المشككين فى جدواه

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية بمثابة رد قاطع على كل من شككوا فى جدوى هذا الحوار كما يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.

وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد نجاح هذا الحوار في تحقيق جميع اهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صياغة رؤى وطنية من كل القوى السياسية والحزبية والشعبية فى الجلوس على طاولة واحدة لوضع رؤى مشتركة تكفل قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة.

ووصف النائب خالد طنطاوى دعوة الحوار الوطني منذ أن أطلقها الرئيس السيسى بالتاريخية خاصة أن الجميع استجاب لهذه الدعوة من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة مثمنا المشاركة الفعالة ورفيعة المستوى من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات وغيرها فالجميع شارك في صياغة هذه المخرجات ولذلك فهي نتاج مناقشات ورؤى وطنية خالصة

وأكد النائب خالد طنطاوى ان توصيات الحوار الوطني هدفها مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مصر بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري مؤكداً أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سيكون له دوره الكبير فى مواجهة هذه التداعيات.