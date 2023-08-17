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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ارتياح شعبي كبير بعد استجابة الرئيس السيسي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أشرف أمين عضو مجلس
أشرف أمين عضو مجلس النواب

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني لقيت ارتياحاً شعبياً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

 

وقال "أمين" فى بيان له أصدره اليوم إن الواقع والتاريخ أكدا للمصريين أن الرئيس السيسى منذ أن تولى مقاليد الحكم عام 2014 وهو يفى دائماً، ولذلك فاجأ الرئيس السيسى الشعب المصرى باستحالته الفورية لمخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.

 

ووجّه النائب أشرف أمين التحية والتقدير للرئيس السيسى على متابعته المستمرة لكل ما دار من مناقشات داخل جلسات الحوار الوطني مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع التوصيات والاقتراحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الحوار الوطني وكان هدفها الرئيسى مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مصر.

 

وأكد النائب أشرف أمين أن مخرجات الحوار الوطني تتميز بتنوعها وجديتها وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة مشيراً الى أنها سوف تسهم تلك التوصيات الصادرة في تحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ننشدها في ظل الجمهورية الجديدة ومجابهة التحديات الداخليه والإقليمية الدولية . 

أشرف أمين عبد الفتاح السيسي مخرجـات الحـوار الـوطني مجلس النواب

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