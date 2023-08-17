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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجريدة الرسمية تنشر مذكرة إيضاحية مقدمة من وزير التنمية المحلية لرئيس الوزراء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

نشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم، الخميس، مذكرة ايضاحية مقدمة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمشروع قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، وكان نصها:

أتشرف بعرض الآتى:

ورد كتاب محافظة الجيزة رقم 206 المؤرخ 28/5/2023 مرفقـا بـه مـذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكيـة الأراضـي والعقـارات اللازمة لمشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول (5) كم بنطاق مدينة كرداسة لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامـة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظـاهرين والاستيلاء عليهـا بطريق التنفيذ المباشر، حيث إن الثابت من مذكرة محافظة الجيزة أنه تم تقدير مبلـغ 540000000 (فقـط خمسمائة وأربعون مليون جنيه لا غير) طبقا لما ورد بـالتقرير الاستشاري المعـد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلـك فـور صدور قرار المنفعة العامة، حيث الثابت أنه أرفق مع الأوراق كشفا يتضمن أسـماء المـلاك الظـاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام - التنفيذ المباشر عليها، والاستيلاء عليهـا بطريـق، حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان مشروع إ إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بمحافظة الجيزة يعد من أعمال المنفعة العامة، الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظـام الإدارة المحليـة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بـشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، فقد أعد مشروع القرار المرفق.

برجاء – في حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
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الجريدة الرسمية هشام امنة وزير التنمية المحلية

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