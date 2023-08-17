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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: خطة التنمية تشمل محافظات عانت من التهميش للنهوض بالاقتصاد الكلي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

‏قال الكاتب الصحفي جمال رائف، أن خطة التنمية تشمل كافة ربوع الدولة المصرية من الحدود إلى الحدود، وهي تنمية متنوعة وتشمل كافة الأصعدة سواء البنية التحتية أو مشروعات الطرق والكباري والري والزراعة والصناعة وهي مشروعات تعمل على تنمية الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

 

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كلما تحدثنا عن تنمية محافظة فنحن نتحدث أيضا عن رفع كفاءة الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، مضيفا أنه كل جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 تؤكد هذا المعنى ورأيناه في صعيد مصر وفي سيناء والآن في المنطقة الغربية في محافظة مطروح.

 

وأضاف أن هذه المحافظة كانت تعاني من مشاكل كبيرة وإهمال وعدم توفر خدمات لكن منذ عام 2014 بدأ التطوير والمضي قدما نحو تطوير المحافظات التي عانت من التهميش.

جمال رائف الدولة المصرية الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة مطروح

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